Один БПЛА сбили над территорией Ростовской области

Один БПЛА сбили над территорией Ростовской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Средства ПВО работали 26 сентября с 17:00 до 20:00. Ими было перехвачено два летательных аппарата самолетного типа.

Так, второй беспилотник уничтожили над Брянской областью.
Фото: Дондей
