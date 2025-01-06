Нутрициолог из Ростова-на-Дону дала советы, как войти в рабочую колею после выходных

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Праздничные выходные близятся к своему завершению. В этому году жители Ростовской области отдыхали с 29 декабря по 9 января. Постоянные застолья, отсутствие физической нагрузки и длительный сон по утрам – все это сделало выход на работу невыносимым. Нутрициолог из Ростова-на-Дону Алла Молчанова дала несколько советов, как войти в рабочий режим без вреда для здоровья.Первое – это необходимо восстановить водный баланс в организме. Рекомендуемая норма на 1 килограмм массы тела – не менее 30-40 миллилитров. По словам специалиста, не стоит забывать про режим сна. Следует засыпать не позднее 23:00, чтобы утром быть бодрым и полным сил.- Здоровый сон позволит избежать переедания в последующие дни и набора лишних килограммов, - отметила Алла Молчанова.Следующий шаг к здоровому режиму – это физическая активность.- Занятия спортом после новогодних праздников поможет улучшить физическую форму, а также укрепить иммунную систему, - добавила Алла Молчанова.Альтернативой занятиям спортом могут стать прогулки на свежем воздухе. Это также поможет восстановлению здорового сна.И последним ключевым этапом будет возобновление правильного питания.- Снизьте уровень воспаления в кишечнике. Исключите потребление рафинированных, жареных и сладких продуктов. Включите в рацион свежие фрукты, овощи, цельнозерновые крупы и ферментированные продукты вместо новогодних салатов.Специалист советует сократить употребление жирных салатов и добавить в меню лёгкие и натуральные продукты. Рекомендуется включить источники Омега-3, такие как льняное масло, семена чиа, льняные семена, соевые бобы, пророщенные семена редиса и другие. Кроме того, стоит уменьшить количество продуктов, содержащих Омега-6: подсолнечное масло, майонез, кондитерские изделия и готовую еду.