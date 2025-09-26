«Ростову» прогнозируют поражение в матче РПЛ с «Краснодаром»

Фото: ФК Ростов

Футбольному клуба «Ростов» прогнозируют поражением в матче РПЛ с «Краснодаром». Игра состоится в рамках 10-го тура РПЛ 27 сентября.За время соперничества "Ростова" и "Краснодара", насчитывающего 43 встречи, включая товарищеские, в активе "Ростова" – лишь три победы в рамках чемпионатов России (две из них – на своем поле). Еще две победы были добыты в Кубке страны, одна из которых - в финальном поединке. Кроме того, однажды "Ростов" оказался сильнее в товарищеской игре – зимой 2020 года.В сезоне-2025/26 "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, а "Ростов" только после двух предыдущих матчей вышел из зоны вылета. Несмотря на такую ситуацию, донской клуб сумел показать качественную игру с топ-клубами.Но как уверены эксперты, победу "Ростову" на встрече с "Краснодаром" будет одержать очень непросто, учитывая состав команды соперников и тактику игры.По данным специалистов, донская команда проиграет своему предстоящему сопернику со счетом 1:2.