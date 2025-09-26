В хуторе Дугино в Ростовской области местные жители просят отреставрировать Дом культуры

фото: Соцсети

В хуторе Дугино в Ростовской области местные жители просят отремонтировать здание Дома культуры и облагородить аллею. Женщина, проживающая в хуторе, обратилась к властям в социальных сетях из-за ужасного состояния постройки.ДК был построен в 1936 году. Он находится на берегу реки, где часто проводят различные праздники. К сожалению, само здание и прилегающую к нему территорию не облагораживали в течение многих лет.Фасад 89-летнего здания рушится буквально на глазах: штукатурка обвалилась, ступеньки разбиты, а кирпичи вываливаются прямо из стен. Это лишь малая часть того кошмара, что происходит здесь.На территории Дома культуры сейчас строят новую детскую площадку. Пожеланием жителей хутора является то, чтобы вместе с ней обновили внешний вид постройки и облагородили аллею.Работники ДК стараются делать все своими силами, но это обходится очень дорого. Дружный коллектив постоянно устраивает празднества для жителей Дугино и приезжих. Здесь выступает знаменитый в их районе Обуховский казачий хор.В здании проходят бесплатные творческие кружки для детей, но им не хватает современного оборудования для более эффективной учебы.К несчастью, внешний вид ДК отталкивает гостей хутора, и они боятся в него заходить. Хотя это место является избирательным участком № 55.На территорию здания часто заходят рыбаки и загрязняют природу.— Они нагло «забывают» свой мусор каждый раз после рыбалок, на данный момент вокруг территории ДК сделали ограждения, но это их не останавливает, — негодует жительница хутора.Люди, работающие в этом месте, стараются изо всех сил, чтобы сделать местных жителей радостнее. Им очень обидно видеть красивые праздники на фоне развалин.