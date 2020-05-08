Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксировали на 24 территориях Дона
В Ростовской области новые случаи заболевания COVID-19 зарегистрировали в 24 городах и районах. За сутки выявили 88 инфицированных. За весь период, по данным на утро 11 мая, зафиксирован уже 1 851 пациент с коронавирусом.
Новые заболевшие выявлены в Ростове-на-Дону (24), Заветинском (9), Мясниковском (8), Белокалитвинском районах и Шахтах (по 6), Каменске-Шахтинском и Каменском районе (по 4), Азовском, Константиновском районах и Волгодонске (по 3), Новочеркасске, Батайске, Зерноградском и Аксайском районах (по 2), Таганроге, Новошахтинске, Волгодонском, Багаевском, Матвеево-Курганском, Красносулинском, Обливском, Неклиновском, Целинском и Сальском районах (по 1).
За последние сутки также увеличилось количество жертв новой болезни. От коронавируса скончались уже 22 человека.