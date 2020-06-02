Жителям 33 городов и районов Дона поставили диагноз «коронавирус»
В Ростовской области диагноз «коронавирус» подтвердился у жителей 33 городов и районов.
Лидером по количеству выявленных случаев по-прежнему остаётся Ростов. В донской столице за последние сутки зарегистрировано 69 случаев. На втором месте находятся Шахты, где за последние сутки диагноз подтвердился у 17 человек.
В Таганроге - девять новых заболевших, в Новочеркасске, Аксайском и Мясниковском районах – по семь.
В Сальском и Багаевском районах зарегистрировано шесть случаев, в Новошахтинске – пять.
На четыре пациента стало больше в Каменске-Шахтинском, Донецке, Азовском и Целинском районах.
В Родионово-Несветайском, Семикаракорском, Миллеровском районах и городе Волгодонске статистику пополнили три человека.
По два новых случая выявлено в Батайске, Белокалитвинском, Октябрьском, Неклиновском, Каменском, Чертковском и Ремонтненском районах.
В Веселовском, Мартыновском, Кагальницком, Волгодонском, Тацинском, Песчанокопском, Шолоховском, Зерноградском районах и Гуково - по одному новому случаю.
Напомним, что за последние сутки диагноз подтвердился у 184 жителей Ростовской области. Таким образом, по данным на 4 июня, в регионе зарегистрировано 5 557 случаев заболевания коронавирусом.