В Ростове-на-Дону зафиксировали 121 случай заражения коронавирусом

В Ростовской области 121 человек заражен коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные правительства донского региона за 7 ноября.За последние сутки коронавирус выявили в 41-м городе и районе региона. В донской столице зафиксирована новая вспышка коронавируса. За минувшие сутки ковидный диагноз подтвердили у 121 человека. В Сальском районе, который оказался на втором месте по числу заболевших, выявили ещё 16 человек с коронавирусом. Тройку лидеров замыкает город Таганрог, там зарегистрировали 13 инфицированных жителя.Положительные тесты на коронавирус оказались у 11 дончан из Миллеровского, Семикаракорского районов. В Новочеркасске у девяти человек выявили коронавирус, в Волгодонске у восьми, в вот в районе - у семи. Также восемь человек заболели в Новошахтинске. В Егорлыкском районе, Неклиновском - по семь.В Верхнедонском, Дубовском и Тарасовском - по шесть, а в Усть-Донецком по пять. В Зимовниковском, Ремонтненском районах - по четыре зараженных. По три инфицированных в Донецке, Кагальницком, Шолоховском районах. Меньше всего в Аксайском, Багаевском, Белокалитвинском , Веселовском районах, Гукове, Звереве, Заветинском, Зерноградском, Каменском, Красносулинском, Мясниковском, Октябрьском, Песчанокопском районах - по два, а также по одному в Азове, Боковоском, Константиновском, Орловском и Цимлянском районах.