Восстановление подачи воды в Ворошиловском районе Ростова снова откладывается

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Подача воды в Ворошиловском районе Ростова снова откладывается. Об этом предупредили в департаменте ЖКХ и энергетики.Коммунальная авария на водоводе на проспекте Михаила Нагибина произошла утром 10 декабря. Воды нет в домах в границах: проспект Михаила Нагибина — переулок Обуховский — проспект Ленина — улица Нансена — улица Турмалиновская.Изначально было запланировано возобновить подачу воды до 5:00 11 декабря. Однако, в связи с необходимостью проведения большего объёма работ, этот срок был перенесён на 14:00. Теперь ожидается, что водоснабжение будет восстановлено до 17:00. Причина задержки — сложность проведения работ на водоводе большого диаметра.Для жителей района организован подвоз воды с 15:00 до 17:00. Автоцистерна находится на проспекте Ленина, 103.