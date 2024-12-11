Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Восстановление подачи воды в Ворошиловском районе Ростова снова откладывается

Восстановление подачи воды в Ворошиловском районе Ростова снова откладывается
Подача воды в Ворошиловском районе Ростова снова откладывается. Об этом предупредили в департаменте ЖКХ и энергетики.

Коммунальная авария на водоводе на проспекте Михаила Нагибина произошла утром 10 декабря. Воды нет в домах в границах: проспект Михаила Нагибина — переулок Обуховский — проспект Ленина — улица Нансена — улица Турмалиновская.

Изначально было запланировано возобновить подачу воды до 5:00 11 декабря. Однако, в связи с необходимостью проведения большего объёма работ, этот срок был перенесён на 14:00. Теперь ожидается, что водоснабжение будет восстановлено до 17:00. Причина задержки — сложность проведения работ на водоводе большого диаметра.

Для жителей района организован подвоз воды с 15:00 до 17:00. Автоцистерна находится на проспекте Ленина, 103.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.