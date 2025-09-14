Пожарные Ростовской области за минувшие сутки выезжали на тушение 15 техногенных пожаров

Фото: ГУ МЧС Ростовской области

Согласно данным пресс-службы областного управления МЧС, за минувшие 24 часа, 13 сентября, пожарные расчеты Ростовской области 15 раз выезжали на ликвидацию возгораний, вызванных деятельностью человека или техническими причинами.Кроме того, спасателям пришлось реагировать на 13 инцидентов, связанных с горением на открытых пространствах, и проводить работы по устранению последствий четырех автомобильных аварий.В общей сложности, за последние сутки в Ростовской области к ликвидации различных чрезвычайных происшествий были привлечены 376 человек личного состава и 94 единицы специализированной техники.Так, в поселке Янтарный Аксайского района 13 сентября загорелся частный дом. По предварительным данным, во время пожара в доме никого не было. Возгорание беседки на площади 21 квадратного метра полностью потушили.Положение усугубляется сохраняющейся в регионе сложной обстановкой, обусловленной высоким и чрезвычайно высоким классами пожарной опасности.