«Зеленый пояс» Большого Ростова расширят по поручению Юрия Слюсаря

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На заседании градостроительного совета обсудили вопросы увеличения площади озеленения в Ростовской агломерации. Его провел глава региона Юрий Слюсарь. На мероприятии присутствовали руководители курирующих министерств, а также специалисты и ученые в сфере архитектуры и градостроительства, охраны природы, экологии и мелиорации.Площадь «зеленого пояса» Большого Ростова — 9,5 тысячи гектаров. Его границы утвердили в 2019 году. Юрий Слюсарь назвал «зеленый пояс» легкими донской столицы, которые не полежат хозяйственному использованию, в том числе, застройке. Однако он считает, что в Ростове и других городах области недостаточно зеленых насаждений. Особенно это заметно на фоне роста жилой застройки и инфраструктуры в последние годы.Алексей Полянский, глава областной организации Союза архитекторов России, представил участникам заседания обсуждения модель природно-экологического каркаса Ростовской агломерации. Этот проект был разработан региональным институтом градостроительства. Он состоит из нескольких зон. Первая – «зеленый пояс» Большого Ростова, который представляет собой защитные леса вокруг донской столицы. Вторая зона – линейный парк «Темерник», который планируется сделать непрерывным и протянуть вдоль основного русла и притоков реки через три муниципальных образования: Ростов-на-Дону, Аксайский и Мясниковский районы. Третья зона – природный пойменный парк в левобережье, основанный на концепции «город в парке».Глава региона отметил, что из-за городской застройки сложно создавать новые озелененные пространства. Однако есть современные технологии для внедрения рекреационных решений в городскую среду.- В Ростове первоочередной целью можно назвать просто увеличение количества высаживаемых растений – любых: деревьев, кустарников, цветов. Потому что ситуация в нашей столице в этом смысле наиболее острая – зелени мало. Ростов нельзя, к сожалению, назвать, городом-садом. Надо использовать опыт других городов, в том числе с большим историческим центром, узкими улицами, в которых тем не менее находят рекреационные решения с использованием зелёных насаждений. Надо внедрять новые технологии, ландшафтные решения, привлекать опытных специалистов и создавать рекреационную систему, - считает Юрий Слюсарь.Врио губернатора Ростовской области поручил минстрою, минприроды вместе с администрациями муниципальных образований подготовить предложения по формированию лесопаркового «зеленого пояса» в Большом Ростове.На градсовете обсудили устройство сети наблюдательных скважин в левобережной зоне Ростовской агломерации. Пойменные части левобережья Ростова и северной части Батайска вошли в зоны подтоплений, где запрещено строительство без инженерной защиты. Для контроля подтоплений предложено провести инженерно-изыскательские работы и создать сеть скважин для мониторинга грунтовых вод.- Проведение мониторинга – это один из тех путей, который позволит установить картину происходящего. Для нас этот путь безальтернативен. Нарушена ли экологическая система в результате масштабной деятельности, какие риски могут возникнуть? Ответ на эти вопрос никто, кроме специалистов, проводящих мониторинг, не даст. И эту информацию нужно получить, - прокомментировал предложение Юрий Слюсарь.По поручению главы региона эти предложения должны проработать министерство строительства, природных ресурсов совместно с администрацией Ростова и Региональным научно-исследовательским и проектным институтом градостроительства.