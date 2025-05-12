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В Ростовской области застройщиков обяжут строить соцобъекты в новых жилых районах

В Ростовской области застройщиков обяжут строить соцобъекты в новых жилых районах
В Ростовской области планируют обязать застройщиков создавать социальную инфраструктуру в новых жилых районах. Об этом 12 мая сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Требование коснется застройщиков, реализующих проекты с общей площадью жилья более 300 тысяч квадратных метров. Такие проекты будут считаться инвестиционными.

Застройщики должны будут разрабатывать планировочные решения и строить социальные объекты: школы, детские сады и поликлиники. Кроме того, они смогут арендовать землю без торгов.

Юрий Слюсарь уточнил, что при строительстве инвестор покроет не менее половины расходов. Оставшуюся часть профинансирует муниципалитет, а проектная документация перейдет в его собственность.

Эти меры направлены на улучшение качества жизни в новых микрорайонах. Законопроект рассмотрят на заседании Законодательного Собрания 15 мая.
Фото: РостовРу
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