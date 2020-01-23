В Ростове парк им. 70-летия Победы выбился в лидеры голосования на благоустройство





В Ростове-на-Дону располагающийся в жилом районе Суворовском парк им. 70-летия Победы может стать одной из территорий, которую благоустроят за счет федерального бюджета.



Для жителей Ростова запустили голосование по выбору территорий, которые необходимо включить в перечень благоустройства. Первый этап состоялся с 10 по 15 января, горожане отдали предпочтение парку им. 70-летия Победы в Суворовском районе.



На территории парка застройщик за собственные средства сделал два пруда, заложил аллею Героев, проложил трассу для горного велосипеда. Также был построен православный храм, заработала воскресная школа.



Если парк попадет в список территорий для благоустройства, в нем появятся комфортные зоны отдыха и спортивные площадки.



Стоит отметить, что выбор этого парка будет практически первым случаем в новейшей истории Ростова, когда именно горожане примут решение о создании принципиально иного общественного пространства. Участником голосования может стать любой ростовчанин в возрасте старше 14 лет.



Голосование продлится с 25 по 30 января на сайтах gorodsreda2020.ru и городсреда2020.рф.