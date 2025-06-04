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Водителей Ростовской области предупреждают о возможных авариях из-за ухудшения погоды. Об этом информирует региональная Госавтоинспекция.Синоптики прогнозируют, что до конца дня 4 июня, а также ночью и утром 5 июня в области ожидаются сильные ливни с грозами и градом. Также возможно усиление ветра до 20-23 метров в секунду.В связи с этим водителей просят быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров.