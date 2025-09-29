Фото: соцсети

Футболист из Ростовской области Денис Глушаков объявил о завершении карьеры. Об этом он сообщил в социальных сетях.Прощальный матч состоится 11 октября в спортивном комплексе «Арена Химки». В этом матче встретятся «Спартак» и «Локомотив», и Глушаков сыграет по тайму за каждую команду.«Хочу поблагодарить всех болельщиков за эмоции, которые вы подарили за 20 лет моей карьеры», — сказал 38-летний Денис Глушаков.Для Глушакова завершение карьеры игрой за две команды имеет особое значение, так как его футбольная карьера началась в 2005 году с выступлений за «Локомотив», где он играл до 2013 года. Затем он продолжил карьеру в «Спартаке», где провел свои лучшие годы.В 2019 году Глушаков покинул «красно-белых» и перешел в другие клубы. С 2024 года он играл за «Химки», но в 2025 году покинул и эту команду.Денис Глушаков родился в Миллерово. С детства он увлекался футболом, и это увлечение стало его жизнью. Уже с 18-ти лет он уже играл на профессиональном уровне и обрел широкую известность.