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Автомобилистов Ростовской области просят быть внимательными из-за ухудшения погоды

Автомобилистов Ростовской области просят быть внимательными из-за ухудшения погоды
Автомобилистов Ростовской области просят быть внимательными из-за ухудшения погоды. О мерах безопасности на дорогах сообщает Госавтоинспекция.

По данным ведомства, на территории области в ближайшее время сохранятся осадки в виде дождя и мокрого снега. Из-за этого ситуация на дорогах в донском регионе ухудшится.

– Госавтоинспекция рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, двигаться с безопасной дистанцией и избегать опасных маневров, – говорится в сообщении.

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