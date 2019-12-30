Автомобилистов Ростовской области просят быть внимательными из-за ухудшения погоды



Автомобилистов Ростовской области просят быть внимательными из-за ухудшения погоды. О мерах безопасности на дорогах сообщает Госавтоинспекция.



По данным ведомства, на территории области в ближайшее время сохранятся осадки в виде дождя и мокрого снега. Из-за этого ситуация на дорогах в донском регионе ухудшится.



– Госавтоинспекция рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, двигаться с безопасной дистанцией и избегать опасных маневров, – говорится в сообщении.