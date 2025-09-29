В Ростовской области пьяный водитель въехал в дом
В Ростовской области пьяный водитель въехал в дом. ДТП произошло 27 сентября в селе Николаевка.
По имеющейся информации, 25-летняя водитель «Мерседес» ехала по улице Ленина. У дома №158А она превысила скорость и потеряла управление. Девушка въехала в частный дом.
В аварии никто не пострадал.
Как сообщили в донском УГИБДД, в отношении водителя составлен административный материал за «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».