В Ростовской области пьяный водитель въехал в дом

В Ростовской области пьяный водитель въехал в дом. ДТП произошло 27 сентября в селе Николаевка.

По имеющейся информации, 25-летняя водитель «Мерседес» ехала по улице Ленина. У дома №158А она превысила скорость и потеряла управление. Девушка въехала в частный дом.

В аварии никто не пострадал.

Как сообщили в донском УГИБДД, в отношении водителя составлен административный материал за «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
