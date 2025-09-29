В Ростове на четыре часа ограничат движение через ж/д переезд на Мечникова

Фото: ДонДей

Железнодорожный переезд на улице Мечникова в Ростове-на-Дону будет закрыт для проезда транспорта на период в четыре часа. Информацию об этом распространила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.Временное прекращение движения по переезду, находящемуся на 1 221-м километре (улица Мечникова), намечено на 30 сентября, с десяти часов утра до четырнадцати часов дня.Данное ограничение движения связано с проведением необходимых ремонтных работ на железнодорожных путях. Автомобилистам Ростова-на-Дону рекомендуется учитывать данное обстоятельство при планировании поездок по городу.