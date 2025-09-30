Виктория Лопырева устроила съемку в корсете с глубоким декольте

Фото: Соцсети

Ростовчанка Виктория Лопырева устроила съемку в корсете. Фотографии модель разместила у себя в соцсетях 29 сентября.В кадре девушка позирует на камеру. Образ необычный: на ней - корсет с глубоким декольте и пышная юбка с бантами.В комментариях подписчики щедро осыпали модель комплиментами. Многие обратили внимание, что этот образ ей идеально подходит.Виктория Лопырева родилась в Ростове. Она получила известность благодаря победе в конкурсе «Мисс Россия - 2003». А после ростовчанка работала ведущей спортивных каналов. Виктория была дважды в браке. От второго мужа, зампредседателя Республики Коми Игоря Булатова, у нее сын Марк-Лионель.