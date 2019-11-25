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Из-за ухудшения погоды в Ростовской области водителей просят быть внимательнее на дорогах

Из-за ухудшения погоды в Ростовской области водителей просят быть внимательнее на дорогах
В донском регионе в ближайшее время ожидаются дождь, мокрый снег и гололедица. Из-за ухудшения погоды усугубится и ситуация на дорогах. Водителей просят быть внимательными во время движения.

Автомобилистов просят не отвлекаться от дороги, соблюдать скоростной режим, дистанцию, а также ПДД. Пешеходам также стоит не нарушать правила дорожного движения и не разговаривать по телефону во время перехода проезжей части.

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