фото: дондей

Экс-министру транспорта Ростовской области Виталию Кушнареву продлили арест. Это решение было принято на заседании Железнодорожного суда Ростова 29 сентября.Изначально Кушнарев должен был оставаться под стражей до 4 октября, но теперь срок продлили на три месяца — до 3 января 2026 года. Его защита пыталась заменить арест на домашний, но безуспешно. Даже сын Кушнарева предлагал залог в 7 миллионов рублей, но суд не принял это предложение.Кроме того, арест был наложен на имущество его жены, Оксаны Кушнаревой. Семья не сможет пользоваться этим имуществом в течение следующих трех месяцев — до 3 января 2026 года.Расследование по обвинению Кушнарева в получении взятки продолжается уже почти год.