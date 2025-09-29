Сын Виталия Кушнарева предложил залог семь миллионов рублей за отца

фото: дондей

Сын бывшего министра транспорта Ростовской области предложил залог в размере семи миллионов за своего отца. Об этом сообщили на заседании районного Железнодорожного суда Ростова 29 сентября.Прокуратура потребовала оставить Виталия Кушнарева под арестом. Защита же настаивала на домашнем аресте. Адвокаты утверждали, что Кушнарев не сбежит и не представляет угрозы для общества, а следствие почти завершено. Однако суд отклонил их доводы. В итоге бывший министр останется под стражей до 3 января 2026 года.Арест на имущество Кушнарева также продлен до этой же даты.