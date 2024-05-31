Автомобилистов предупредили об опасности на дорогах в Ростовской области из-за ухудшения погоды

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Автомобилистов предупредили об опасности на дорогах в донском регионе из-за ухудшения погоды 31 мая. В Ростовской области прогнозируют дожди с грозой и градом.В дождливую погоду возрастает риск ДТП. Водителей просят быть предельно внимательными на дороге: не совершать резких манёвров, соблюдать безопасную дистанцию и не превышать скорость.Компания «Автодор» рекомендует водителям по возможности не выезжать на дорогу во время сильного дождя.Напоминаем, что в Ростовской области до полудня 1 июня объявлено штормовое предупреждение. Из-за неблагоприятных погодных условий возможны аварийные ситуации: обрыв линий электропередачи, падения деревьев, рекламных щитов и других конструкций.