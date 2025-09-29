В Ростове в вечерний час пик выросли цены на такси

Фото: Дондей.

В Ростове вечером, когда город особенно загружен, услуги такси стали значительно дороже. Так, проезд в пределах центра города теперь стоит 500–600 рублей, тогда как раньше не превышал 300 рублей. Поездка из центра на Сельмаш обойдется в 800–900 рублей, поездка на Северный или в Левенцовку — тоже 900 рублей, а в Суворовский район — более тысячи рублей.Такси-агрегаторы объясняют это повышение временными погодными условиями. Однако на момент заказа такси в Ростове не было дождя, и его не предвиделось в ближайшее время.Жители Ростова уже привыкли к тому, что во время дождя цены на такси растут. Они с иронией отмечают, что службы такси начинают увеличивать стоимость поездок еще до начала дождя.