Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове в вечерний час пик выросли цены на такси

В Ростове в вечерний час пик выросли цены на такси

В Ростове вечером, когда город особенно загружен, услуги такси стали значительно дороже. Так, проезд в пределах центра города теперь стоит 500–600 рублей, тогда как раньше не превышал 300 рублей. Поездка из центра на Сельмаш обойдется в 800–900 рублей, поездка на Северный или в Левенцовку — тоже 900 рублей, а в Суворовский район — более тысячи рублей.

Такси-агрегаторы объясняют это повышение временными погодными условиями. Однако на момент заказа такси в Ростове не было дождя, и его не предвиделось в ближайшее время.

Жители Ростова уже привыкли к тому, что во время дождя цены на такси растут. Они с иронией отмечают, что службы такси начинают увеличивать стоимость поездок еще до начала дождя.
Фото: Дондей.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.