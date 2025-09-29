На Дону на торги за 111,2 млн выставили право аренды земель «Шахты Ростовской»

Фото: Торги России

В Ростовской области на торги за 111,2 миллиона рублей выставили право аренды земель «Шахты Ростовской». Информация о проводимых торгах появилась на сайте Торги России.Предметом торгов является право аренды земельного участка площадью 32 502 квадратных метра, на котором, по предварительным оценкам, находится до 154 000 тонн угольного шлама (отходов, образующихся в процессе добычи и переработки угля).Заявки на участие принимаются до 31 октября. Итоги аукциона планируется подвести через пять дней после завершения приема заявок. Стартовая цена лота – 111,2 млн рублей.«Шахта Ростовская» была основана в 1953 году в городе Гуково и ранее входила в состав объединения «Гуковуголь». Впоследствии предприятие находилось под управлением компаний «Русский уголь» и «Кингкоул».В ноябре 2024 года ООО «Шахта Ростовская» было признано банкротом с долгом перед кредиторами, превышающим 318 миллионов рублей. С тех пор имущество шахты регулярно выставляется на торги.