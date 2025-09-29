Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Тимуру Сулейманову вручили награду за лучший гол июля/августа

Тимуру Сулейманову вручили награду за лучший гол июля/августа
Игроку ФК «Ростов» Тимуру Сулейманову вручили награду за лучший гол июля/августа. Об этом руководство клуба сообщило в своих соцсетях 29 сентября.

Тимур Сулейманов отличился в игре против «Локомотива». Она прошла 23 августа. Гол нападающего посчитали самым красивым. «Ростов» вышел вничью со счетом 3:3.

25-летний Тимур Сулейманов - воспитанник академии «железнодорожников». Он выступал в Молодежной лиге, юношеской Лиге чемпионов, играл за «Казанку». Также играл за «Пари НН», где провел 112 матчей и забил 25 голов. Последней командой стал «Локо».
Фото: ФК «Ростов»
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.