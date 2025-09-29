Фото: ФК «Ростов»

Игроку ФК «Ростов» Тимуру Сулейманову вручили награду за лучший гол июля/августа. Об этом руководство клуба сообщило в своих соцсетях 29 сентября.Тимур Сулейманов отличился в игре против «Локомотива». Она прошла 23 августа. Гол нападающего посчитали самым красивым. «Ростов» вышел вничью со счетом 3:3.25-летний Тимур Сулейманов - воспитанник академии «железнодорожников». Он выступал в Молодежной лиге, юношеской Лиге чемпионов, играл за «Казанку». Также играл за «Пари НН», где провел 112 матчей и забил 25 голов. Последней командой стал «Локо».