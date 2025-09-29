Фото: Правительство РО.

В Ростовской области из-за засухи пострадали более 20 районов. Об этом сообщило Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.По словам специалистов, засуха плохо повлияла на посевы различных культур в разных районах области. По данным специалистов, негативное влияние почвенной засухи на посевы пропашных культур зафиксировано на полях Морозовска, Белой Калитвы, Маргаритово, Боковской, Куйбышевского, Матвеево-Курганского, Егорлыкского, Мартыновского, Веселовского, Семикаракорского, Родионово-Несветайского, Обливского, Милютинского, Тацинского, Морозовского, Кагальницкого, Белокалитвинского, Целинского, Константиновского, Волгодонского, Песчанокопского и Миллеровского районов. В некоторых районах, таких как Казанская, Боковская и Чертково, пострадали озимые культуры.Уже второй год в Ростовской области мало дождей. Из-за этого в регионе началась засуха, которая привела к снижению урожая. Особенно сильно пострадали пшеница, ячмень, кукуруза и подсолнечник. Почва высохла, и ветер уносил остатки влаги, что привело к гибели посевов.Губернатор Ростовской области сообщил, что урожайность снизилась с 35 до 27 центнеров с гектара. В некоторых районах погибло до седьмой части всех посевов, что составляет более 10 тысяч гектаров. Также из-за засухи урожай подсолнечника упал в 4-5 раз по сравнению с прошлым годом. Общий ущерб для фермеров составил более 7,8 миллиарда рублей.Весенние заморозки и недостаток дождей еще больше усложнили ситуацию. Аграрии сталкиваются с низкими доходами и экономическими трудностями. Меры поддержки, такие как льготные кредиты и отсрочка платежей, начали применяться только недавно.Чтобы помочь фермерам, в некоторых районах был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Это позволит оказать дополнительную поддержку фермерам, страдающим от убытков и неурожая из-за засухи.