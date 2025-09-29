Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Опасные сульфаты и нитритный азот нашли экологи в реках Ростовской области

Опасные сульфаты и нитритный азот нашли экологи в реках Ростовской области
Превышение содержания сульфатов и нитритного азота экологи обнаружили в нескольких водоемах донского региона. Об этом сообщает DonDay, ссылаясь на региональный Гидрометцентр.

В ведомстве уточнили, что во время мониторинга в августе в Пролетарском водохранилище, реке Средний Егорлык и в створах Сальска выявили три случая высокого загрязнения сульфатами с превышением максимально допустимых концентраций веществ. В реке Миус, в створах Матвеев-Кургана обнаружили два случая высокого загрязнения нитритным азотом, также выше предельных показателей.

Наличие в воде нитритного азота может нанести летальные последствия всем живым организмам. Он может вызывать гипоксию, одышку, тахикардию, слабость, головную боль, а при больших концентрациях — смерть. В зоне риска находятся годовалые дети, у которых выработка защитного фермента ещё не сформировалась.

Симптомы хронической интоксикации нитратами включают диспепсические расстройства, аритмию, боли в сердце, снижение работоспособности, а также нарушения работы печени и нервной системы.

Сульфаты в воде в умеренных количествах считаются не такими уж токсичными, но их повышенное содержание может привести к раздражению кожи, слизистых оболочек, а также способствовать ухудшению качества воды и негативным эффектам на экосистему водоема и близлежащий земель.

Промышленные и сельскохозяйственные стоки, канализационные воды и выбросы производственных предприятий являются наиболее распространенными причинам появления сульфатов и нитритного азота в водоемах.
фото: DonDay для илюстрации
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.