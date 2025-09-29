Опасные сульфаты и нитритный азот нашли экологи в реках Ростовской области

фото: DonDay для илюстрации

Превышение содержания сульфатов и нитритного азота экологи обнаружили в нескольких водоемах донского региона. Об этом сообщает DonDay, ссылаясь на региональный Гидрометцентр.В ведомстве уточнили, что во время мониторинга в августе в Пролетарском водохранилище, реке Средний Егорлык и в створах Сальска выявили три случая высокого загрязнения сульфатами с превышением максимально допустимых концентраций веществ. В реке Миус, в створах Матвеев-Кургана обнаружили два случая высокого загрязнения нитритным азотом, также выше предельных показателей.Наличие в воде нитритного азота может нанести летальные последствия всем живым организмам. Он может вызывать гипоксию, одышку, тахикардию, слабость, головную боль, а при больших концентрациях — смерть. В зоне риска находятся годовалые дети, у которых выработка защитного фермента ещё не сформировалась.Симптомы хронической интоксикации нитратами включают диспепсические расстройства, аритмию, боли в сердце, снижение работоспособности, а также нарушения работы печени и нервной системы.Сульфаты в воде в умеренных количествах считаются не такими уж токсичными, но их повышенное содержание может привести к раздражению кожи, слизистых оболочек, а также способствовать ухудшению качества воды и негативным эффектам на экосистему водоема и близлежащий земель.Промышленные и сельскохозяйственные стоки, канализационные воды и выбросы производственных предприятий являются наиболее распространенными причинам появления сульфатов и нитритного азота в водоемах.