Краевед из Ростова рассказал, чем опасна утрата Александровской колонны

Фото: соцсети

Ростовский краевед Леонид Санкин предупредил об опасности утраты Александровской колонны. Буквально недавно в Ростове-на-Дону был замечен тревожный факт: старейший городской памятник — Александровская колонна — начал наклоняться. Это вызвало обеспокоенность среди горожан, так как колонна является важным культурным объектом. Её утрата могла бы стать серьёзной потерей для исторического наследия города.Когда новость появилась в СМИ, городская администрация взяла ситуацию под контроль. На место были направлены специалисты для проведения обследования колонны. В ходе осмотра не было выявлено никаких признаков её наклона. Визуальный эффект наклона возникает из-за небольшого уклона местности, на которой установлена колонна.Краевед Леонид Санкин считает, что для окончательных выводов осмотр недостаточно информативен.- Необходимо провести экспертизу и не доводить ситуацию до критической, - отметил краевед. - Падение старейшего памятника на территории современного Ростова - не только репутационный урон, но и опасность для окружающих.Размеры Александровской колонны впечатляют. Высота памятника составляет 11 метров. Её падение могло бы привести к большому числу несчастных случаев, поэтому к решению проблемы необходимо подойти с особой серьёзностью.Александровская колонна — это памятник культурного значения, который был открыт в 1894 году в городе Нахичевани-на-Дону. На сегодняшний день она является единственным дореволюционным монументом, который сохранился в городе в советское время.