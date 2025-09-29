В Ростовской области действует чрезвычайная пожароопасность 29 и 30 сентября

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области действует высокий класс пожароопасности. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.Так, по прогнозам синоптиков, высокая пожароопасность прогнозируется до конца суток 29 и в течение суток 30 сентября.Пятый класс пожароопасности ожидается в северо-западных, северо-восточных, юго-восточных и центральных районах. А точнее - в Белокалитвинском, Боковском, Верхнедонском, Волгодонском, Дубовском, Зимовниковском, Каменском, Константиновском, Орловском, Советском, Усть-Донецком, Цимлянском, Чертковском, Шолоховском районах, а также в городах Волгодонске, Донецке и Каменске-Шахтинском.Четвертый класс пожароопасности прогнозируется в Азовском, Багаевском, Веселовском, Егорлыкском, Зерноградском, Кагальницком, Красносулинском, Кашарском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Мартыновском, Миллеровском, Милютинском, Морозовском, Обливском, Октябрьском, Родионово-Несветайском, Семикаракорском, Тарасовском, Тацинском районах, а также в городах Азове, Батайске, Гуково и Зверево.Пожароопасность до третьего класса действует на остальной территории области.В этот период жителям особенно рекомендуется соблюдать правила пожарной безопасности.