В Ростовской области действует чрезвычайная пожароопасность 29 и 30 сентября

В Ростовской области действует высокий класс пожароопасности. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Так, по прогнозам синоптиков, высокая пожароопасность прогнозируется до конца суток 29 и в течение суток 30 сентября.

Пятый класс пожароопасности ожидается в северо-западных, северо-восточных, юго-восточных и центральных районах. А точнее - в Белокалитвинском, Боковском, Верхнедонском, Волгодонском, Дубовском, Зимовниковском, Каменском, Константиновском, Орловском, Советском, Усть-Донецком, Цимлянском, Чертковском, Шолоховском районах, а также в городах Волгодонске, Донецке и Каменске-Шахтинском.

Четвертый класс пожароопасности прогнозируется в Азовском, Багаевском, Веселовском, Егорлыкском, Зерноградском, Кагальницком, Красносулинском, Кашарском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Мартыновском, Миллеровском, Милютинском, Морозовском, Обливском, Октябрьском, Родионово-Несветайском, Семикаракорском, Тарасовском, Тацинском районах, а также в городах Азове, Батайске, Гуково и Зверево. 

Пожароопасность до третьего класса действует на остальной территории области.

В этот период жителям особенно рекомендуется соблюдать правила пожарной безопасности.
