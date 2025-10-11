Новости
В Ростове сбили 9-летнего ребенка на улице 40-летия Победы

В Ростове сбили 9-летнего ребенка на улице 40-летия Победы. Авария случилась 11 октября.

По предварительной информации, в этот день около 13:00 по внутридворовой территории ехал «Чанган». У дома №75/4 из подъезда многоэтажки выбежал 9-летний ребенок. Несовершеннолетний побежал на проезжую часть. В итоге водитель не успел вовремя затормозить и сбил пешехода. Его откинуло на припаркованный автомобиль «Хендай Солярис».

Как уточнили в Госавтоинспекции по Ростовской области, ребенок пострадал и был доставлен в медучреждение.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
