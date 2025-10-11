Фото: Скрин

Во время матча Сборной России защитнику ФК «Ростов» Виктору Мелехину порвали ухо. Матч с Ираном прошел 10 октября.Инцидент случился во втором тайме встречи. Во время игры противник Алиреза Джаханбахш подпрыгнул и закинул ногу, чтобы отобрать мяч. Но он попал кроссовком с шипами по уху донского игрока.Виктору потребовалась повязка. Но на его шее все равно были заметны следы ссадин. Интересно, что при этом виновник случившегося получил лишь желтую карточку.Через некоторое время Виктора Мелехина все же заменили на Мингияна Бевеева.Несмотря на случившееся Сборная России в итоге обыграла Иран со счетом 2:1.