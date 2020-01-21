Автомобилистов Ростовской области предупредили об ухудшении погодных условий



Жителей Донского региона предупредили об ухудшении погодных условий на дорогах. По данным ростовского гидрометцентра, в области прогнозируются дождь и мокрый снег.



Из-за осадков резко ухудшается видимость на дороге. К тому же, проезжая часть становится скользкой, несмотря на то, что заморозки не ожидаются. В связи с этим водителей и пешеходов просят быть крайне внимательными. Нужно обязательно смотреть по сторонам, соблюдать все ПДД. Пешеходам необходимо носить на одежде или сумках светоотражающие элементы.



Автомобилистам лучше воздержаться от поездок на личном транспорте, чтобы разгрузить трафик на дорогах и избежать риска попасть в ДТП.