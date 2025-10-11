Полина Диброва заинтересовалась Джиганом после новости о его разводе
Полина Диброва заинтересовалась Джиганом после новости о его разводе. Девушка прокомментировала шокирующую новость о разводе известной пары.
В начале октября в появилась информация о том, что Оксана Самойлова подала иск на Джигана о расторжении брака. Пока причина этому неизвестна. Нов последнее время пара почти не выходила на публику вместе. Последний раз Джиган находился в компании с Тимати, а его супруга в это время писала грустные посты вроде: «Твоя девочка устала быть сильной».
Новость прокомментировала ростовчанка Полина Диброва. В сентябре она развелась с шоуменом Дмитрием Дибровым. Полина изменяла супругу с бизнесменом Романом Товстиковым. Большинство считает, что именно девушка стала причиной развода Романа с его женой.
Полина не смогла пройти мимо новости о разводе певца Джигана. В своих соцсетях она прокомментировала происходящее подписью с сарказмом: «Надеюсь, не я опять виновата».
В комментариях подписчики похвали девушку за хорошее чувство юмора.