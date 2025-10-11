- Хотя он так сексуально лысеет, мммм, как фасоль, - пошутила Диброва. - А еще у него детей много. Все, как я люблю.

Фото: Соцсети

Полина Диброва заинтересовалась Джиганом после новости о его разводе. Девушка прокомментировала шокирующую новость о разводе известной пары.В начале октября в появилась информация о том, что Оксана Самойлова подала иск на Джигана о расторжении брака. Пока причина этому неизвестна. Нов последнее время пара почти не выходила на публику вместе. Последний раз Джиган находился в компании с Тимати, а его супруга в это время писала грустные посты вроде: «Твоя девочка устала быть сильной».Новость прокомментировала ростовчанка Полина Диброва. В сентябре она развелась с шоуменом Дмитрием Дибровым. Полина изменяла супругу с бизнесменом Романом Товстиковым. Большинство считает, что именно девушка стала причиной развода Романа с его женой.Полина не смогла пройти мимо новости о разводе певца Джигана. В своих соцсетях она прокомментировала происходящее подписью с сарказмом: «Надеюсь, не я опять виновата».В комментариях подписчики похвали девушку за хорошее чувство юмора.