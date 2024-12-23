Водителей предупредили об ухудшении погодных условий на трассе М-4 «Дон»

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На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области ожидается ухудшение погоды. Об этом информирует компания «Автодор».Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки ожидается мокрый снег в сочетании с ледяным дождем. Из-за непогоды возможен риск ДТП. Чтобы избежать аварии, водителям следует быть аккуратнее.Автомобилистам рекомендуется не превышать скоростной режим и не совершать опасных маневров. Пешеходам тоже стоит быть внимательными и переходить дорогу в положенных для этого местах.