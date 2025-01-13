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Водителей Ростовской области предупредили об ухудшении погодных условий

Водителей Ростовской области предупредили об ухудшении погодных условий
В Ростовской области с 13 по 14 января ожидается снегопад. О погодных изменениях предупредили в региональном ГАИ.

С 13 января в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды. Мокрый снег накроет почти всю Ростовскую область. Из-за плохой видимости на проезжей части возникла опасность ДТП.

Автомобилистам рекомендуется не превышать скоростной режим и не совершать опасных маневров. Пешеходам тоже стоит быть внимательными и переходить дорогу в отведенных для этого местах.
Фото: Дондей
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