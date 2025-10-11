Новости
В Шахтах водитель иномарки сбил двух пешеходов

В Шахтах водитель иномарки сбил двух пешеходов. Авария случилась вечером 10 октября.

По предварительной информации, 26-летний водитель ехал по переулку Комиссаровский около 19:00. Рядом с домом №127 по нерегулируемой «зебре» стали переходить 48-летний и 31-летний пешеходы. Возможно водитель потерял бдительность и не успел вовремя затормозить. В результате он сбил пешеходов.

Как сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области, пострадавшие получили телесные повреждения и были госпитализированы.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
