В Ростове не работают 18 маршрутов троллейбусов и трамваев

Фото: Ростов ру.

В Ростове-на-Дону из-за аварий на контактной сети остановилось движение электротранспорта. Трамваи и троллейбусы не вышли на маршруты утром 13 декабря.Как сообщил мэр города Алексей Логвиненко, приостановлена работа трамвайных маршрутов №№ 1, 4, 6, 7, 10 и троллейбусных маршрутов №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 17а, 22. Аварийные бригады работают на местах аварий, чтобы как можно скорее запустить транспорт.Всего в Ростовской области к ремонту электросетей привлекли порядка полутысячи человек, а также специалистов из Краснодарского края. По меньшей мере более 100 тысяч человек сидят без света. В Аксае и Ростове-на-Дону введен режим повышенной готовности.