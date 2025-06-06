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Виктория Лопырева разместила фото в коротком платье с глубоким декольте

Виктория Лопырева разместила фото в коротком платье с глубоким декольте
Ростовчанка Виктория Лопырева опубликовала фото в коротком платье. Снимки девушка опубликовала 5 июня в соцсетях.

Девушка устроила летнюю фотосессию. Она надела мини-платье голубого цвета с вырезом. Ростовчанка игриво смотрит в кадр.
Массу комментариев оставили в соцсетях подписчики. Многие подчеркнули, что голубой цвет блондинке к лицу.

Виктория Лопырева - уроженка Ростова-на-Дону. Известность она получила благодаря победе в конкурсе «Мисс Россия - 2003». Затем ростовчанка работала ведущей спортивных каналов. Виктория была дважды в браке. От второго мужа, зампредседателя Республики Коми Игоря Булатова, у нее есть сын Марк-Лионель. В настоящее время она ведет блог, участвует в съемках и делится своей жизнью.
Фото: СоцСети
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