Виктория Лопырева разместила фото в коротком платье с глубоким декольте

Фото: СоцСети

Ростовчанка Виктория Лопырева опубликовала фото в коротком платье. Снимки девушка опубликовала 5 июня в соцсетях.Девушка устроила летнюю фотосессию. Она надела мини-платье голубого цвета с вырезом. Ростовчанка игриво смотрит в кадр.Массу комментариев оставили в соцсетях подписчики. Многие подчеркнули, что голубой цвет блондинке к лицу.Виктория Лопырева - уроженка Ростова-на-Дону. Известность она получила благодаря победе в конкурсе «Мисс Россия - 2003». Затем ростовчанка работала ведущей спортивных каналов. Виктория была дважды в браке. От второго мужа, зампредседателя Республики Коми Игоря Булатова, у нее есть сын Марк-Лионель. В настоящее время она ведет блог, участвует в съемках и делится своей жизнью.