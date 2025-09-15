Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Виктория Лопырева показала грудь в прозрачном топе

Виктория Лопырева показала грудь в прозрачном топе
Ростовчанка Виктория Лопырева показала грудь в прозрачном топе. Фотографиями она поделилась с подписчиками в соцсетях 15 августа.

Для фотосессии модель выбрала необычный наряд: на ней твидовый пиджак черного цвета и классические мини-шорты. Изюминкой образа является прозрачный топ. Через него просвечивается нижнее белье.

В комментариях подписчики написали массу комплиментов. Кто-то даже заметил, что моделью любуется супруг подруги Виктории.

Виктория Лопырева родилась в Ростове. Она получила известность благодаря победе в конкурсе «Мисс Россия - 2003». После ростовчанка работала ведущей спортивных каналов. Виктория дважды состояла в браке. От второго мужа, зампредседателя Республики Коми Игоря Булатова, у нее есть сын Марк-Лионель.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.