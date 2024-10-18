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Ростовчанка Виктория Лопырева опубликовала трогательные снимки с сыном

Ростовчанка Виктория Лопырева опубликовала трогательные снимки с сыном
Виктория Лопырева показала трогательное фото с сыном. Кадры девушка разместила 17 октября в соцсетях.

В кадре девушка отдыхает вместе с Марком-Лионелем на пляже. Молодая мама даже составила парные луки для фотосессии: на ней – белый топ и светло-голубые джинсы, на Марке – джинсы и белая футболка. Виктория обнимает сына, глядя в камеру.

– Форма моего ключа от сердца, – пишет Лопырева.

В комментариях многие фанаты умилились снимкам. Пользователи добавили, что Виктория – счастливая мама.

Виктория Лопырева – уроженка города Ростова. Известность она получила после победы в конкурсе «Мисс Россия – 2003». Также она работала ведущей спортивных каналов. Виктория была в браке дважды – от второго мужа, зампредседателя Республики Коми Игоря Булатова, у нее есть сын Марк-Лионель. Он появился на свет в 2019 году. По словам Лопырёвой, Марк Лионель – мальчик с развитым интеллектом.
Фото: СоцСети
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