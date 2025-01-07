Ветврачи из ростовского зоопарка отправились спасать птиц на побережье Анапы

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Работники ростовского зоопарка спасают птиц на побережье Анапы. Об этом сообщили работники парка в соцсетях 7 января.На помощь пернатым в Сафари-парк Краснодара прибыли специалисты из донского зоопарка. Их задача — обследовать пострадавших птиц, провести необходимые процедуры для их восстановления и следить за процессом выздоровления.Напомним, что от Ростовской области в помощь птицам отправилось около 500 волонтёров. Утром 3 января новая группа жителей донского края прибыла на место происшествия. На этот раз их разместили в лечебнице.Инцидент с разливом нефтепродуктов произошёл 15 декабря в Керченском проливе из-за крушения двух танкеров. К сожалению, в результате аварии погиб 23-летний житель Астрахани. Кроме того, 17 декабря в Анапе был введён режим чрезвычайной ситуации. Топливо разлилось на территории в 50 километров — от посёлка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенской в Анапе.