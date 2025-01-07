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Ветврачи из ростовского зоопарка отправились спасать птиц на побережье Анапы

Ветврачи из ростовского зоопарка отправились спасать птиц на побережье Анапы
Работники ростовского зоопарка спасают птиц на побережье Анапы. Об этом сообщили работники парка в соцсетях 7 января.

На помощь пернатым в Сафари-парк Краснодара прибыли специалисты из донского зоопарка. Их задача — обследовать пострадавших птиц, провести необходимые процедуры для их восстановления и следить за процессом выздоровления.

Напомним, что от Ростовской области в помощь птицам отправилось около 500 волонтёров. Утром 3 января новая группа жителей донского края прибыла на место происшествия. На этот раз их разместили в лечебнице.

Инцидент с разливом нефтепродуктов произошёл 15 декабря в Керченском проливе из-за крушения двух танкеров. К сожалению, в результате аварии погиб 23-летний житель Астрахани. Кроме того, 17 декабря в Анапе был введён режим чрезвычайной ситуации. Топливо разлилось на территории в 50 километров — от посёлка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенской в Анапе.
Фото: соцсцети.
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