Волонтеры из Батайска спасли около 200 птиц в зоне экологической катастрофы в Анапе

-В волонтерском штабе кипит слаженная работа, все помогают друг другу, за каждым закреплены определенные задачи. Сейчас в Анапе работает очень много волонтеров, — сообщается батайчанка.

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Волонтеры из Батайска Ростовской области отправились в Краснодарский край. Добровольцы боролись с последствиями экологической катастрофы, произошедшей 15 декабря. Об этом сообщает издание «Батайское Время».Как рассказала одна из участниц, Кристина Черныш, их разместили в городе Анапа. В течение трех дней они работали на базе отдыха «Витязево».Их задачей было спасать птиц от мазута. Кристина отметила, что даже людям в респираторах становилось плохо через пару часов работы. Невозможно представить, каково было животным, полностью покрытым мазутом.Как рассказала Кристина, когда волонтеры обнаруживают пострадавшее животное, они оказывают ему первую помощь. Затем они очищают его и доставляют к ветеринарам для дальнейшего наблюдения. Там специалисты по птицам и животным проводят осмотр.После их привозят на базу отдыха «Витязево». Там для каждого пернатого готовят отдельную коробку. К ней прикрепляется информация о состоянии птицы, ее травмах и других особенностях. Волонтеры продолжают заботиться о животных и поить их из шприца.Волонтерам из Батайска за три дня удалось спасти около 200 пернатых. А за все время люди спасли порядка 1000 животных.Стоит отметить, что в чатах волонтеров круглосуточно идет общение. Люди, даже незнакомые друг другу, объединяются помогают животным. В свободное время они привозят снасти, медикаменты и прочие нужные вещи.Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе произошло столкновение двух танкеров с нефтепродуктами. В результате этого произошла экологическая катастрофа.Кроме того, с 17 декабря в Анапе введен режим ЧС. Горючее распространилось на 50 километров — от поселка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенской в Анапе.