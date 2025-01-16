Ветеринары из Ростовского зоопарка продолжают ухаживать за птицами в Анапе

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Ветеринары Ростовского зоопарка продолжают ухаживать за спасенными птицами в Анапе. Кадрами своих будней поделились работники парка в соцсетях 16 января.В Сафари-Парке Краснодарского края ветеринары и орнитологи из Ростовского зоопарка проводят все необходимые процедуры, чтобы поставить на ноги пострадавших птиц. В соцсетях сотрудники парка показали, как им удается выкармливать пернатых, отмывать их от едких пятен мазута и залечивать раны.Напомним, орнитологи из Ростовского зоопарка отправляются на побережье Черного моря посменно. Они продолжают обследовать пострадавших птиц и наблюдать за их выздоровлением.Инцидент с разливом нефтепродуктов произошёл 15 декабря в Керченском проливе в результате столкновения двух танкеров. Топливо разлилось на территории 50 километров — от посёлка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенской в Анапе.