На Дону ожидаются гололедица, туман и сильный ветер

В донском регионе ожидаются дождь, мокрый снег и туман. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, 11 февраля в некоторых районах испортится погода.Комплекс неблагоприятных погодных явлений будет сопровождаться сильным ветром, порывы которого будут достигать 65 километров в час.Несмотря на это, будет достаточно тепло. Ночью столбики термометров опустятся до -1 градуса, днем воздух прогреется до +5. В южных районах - Сальском, Егорлыкском - температура воздуха составит +10 градусов.