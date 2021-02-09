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На Дону ожидаются гололедица, туман и сильный ветер

На Дону ожидаются гололедица, туман и сильный ветер
В донском регионе ожидаются дождь, мокрый снег и туман. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, 11 февраля в некоторых районах испортится погода.

Комплекс неблагоприятных погодных явлений будет сопровождаться сильным ветром, порывы которого будут достигать 65 километров в час.

Несмотря на это, будет достаточно тепло. Ночью столбики термометров опустятся до -1 градуса, днем воздух прогреется до +5. В южных районах - Сальском, Егорлыкском - температура воздуха составит +10 градусов.

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