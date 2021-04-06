На Дону в ближайшее время ожидается гроза и ураганный ветер

В донском регионе в ближайшее время испортится погода. 8 апреля прогнозируется комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: гроза и сильный ветер.Согласно информации из оперативного прогноза МЧС, в течение всего дня будет идти дождь, к вечеру он усилится. Кроме этого, порывы воздушных масс достигнут 18 метров в секунду (65 километров в час). Температура воздуха в среднем составит +5...+10 градусов днем и +1 ночью.В связи сильным ветром возможны падения массивных веток и слабо закрепленных конструкций. Автомобилистам лучше не оставлять свои машины под деревьями и рекламными щитами.