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Валя Карнавал считает, что деньги приносят счастье

Валя Карнавал считает, что деньги приносят счастье
Ростовчанка Валя Карнавал призналась, что деньги приносят ей счастье. Своим мнением она поделилась в разговоре с Артемием Лебедевым в одном из его шоу.

Как рассказала блогерша, она не верит селебрити, которые утверждают: «Счастье не в деньгах». Девушка считает иначе.

- Я верю, что счастье можно найти в чем угодно. Для каждого оно разное. Но деньги – это свобода и, отчасти – счастье,- рассказала ростовчанка.

Кроме того, ростовчанка порицает тех девушек, которые хотят «найти богатого мужа и ничего не делать». Карнавал утверждает, что в любом случае смогла бы заработать самостоятельно.

Валентина родом из Ростова. Популярность к ней пришла благодаря музыкальным клипам. В 2020 году она переехала в Москву, чтобы развивать карьеру певицы. Сегодня в её репертуаре более десяти композиций.
Фото: СоцСети
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