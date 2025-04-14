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Валя Карнавал приняла решение о переезде в другую квартиру

Валя Карнавал приняла решение о переезде в другую квартиру
Ростовчанка Валя Карнавал решила переехать в другую квартиру. Новостями она поделилась в своих соцсетях 14 апреля.

Как рассказала блогерша, в старой квартире она прожила 2,5 года. За это время она успела пережить массу негативных эмоций. В какой-то момент она поняла, что заходить в квартиру больше не хочет.

- Эта квартира изжила себя. Это тот момент, когда ты едешь домой, но дома себя не чувствуешь. Ты едешь 40 этажей наверх и просто не хочешь открывать дверь ключом, - рассказала девушка.

На новом месте девушка живет уже пять дней. Пока она не успела разложить все вещи и пообещала позже показать новое жилище.
Фото: Соцсети.
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