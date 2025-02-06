Валя Карнавал рассказала, что заболела булимией из-за бывшего парня

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Ростовчанка Валя Карнавал призналась, что болела булимией из-за бывшего парня. Об этом она поделилась в одном из шоу.В тот день пара решила сходить в кино. С собой блогерша взяла небольшую упаковку конфет. Молодой человек Вали пристыдил ее за это.- Он говорит: «Ты съела всю пачку? Нельзя тебе столько есть, ты и так поправилась», - поделилась ростовчанка.После грубых комментариев у нее появились проблемы с принятием себя. Она заболела булимией. Ситуацию ухудшили негативные комментарии по поводу веса от хейтеров.Валя Карнавал поправилась из-за участия шоу в «Ледниковом периоде». Затем она похудела с 56 килограммов до 48.