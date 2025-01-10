В зоне СВО трагически погиб 37-летний майор из Ростовской области

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В ходе специальной военной операции трагически ушел из жизни 37-летний майор из Ростовской области. Евгений Дядьков получил смертельное ранение 30 декабря 2024 года.Он родился и вырос в Шахтах. С началом СВО отправился на фронт. Там он выполнял обязанности старшего специалиста в первом управлении.Евгений всегда оставался на связи с родными, регулярно рассказывая им о своих боевых заданиях. В конце декабря он выехал на новое задание, после чего связь с ним оборвалась. Позднее родным сообщили грустную весть о его смерти. Евгений получил смертельное ранение во время выполнения боевой задачи 30 декабря.Согласно указу, его родным вручили орден Мужества.