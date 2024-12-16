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В зоне СВО погиб 42-летний уроженец Ростовской области

В зоне СВО погиб 42-летний уроженец Ростовской области

Во время специальной военной операции в бою погиб 42-летний солдат из Ростовской области. Младший сержант Денис Правдивцев получил смертельное ранение во время выполнения задания.

Мужчина родился в Тацинском районе Ростовской области и был призван на службу в вооруженные силы РФ в 2002 году. Он являлся ветераном боевых действий. В зону специальной военной операции боец отправился 24 июля 2023 года.

На протяжении года он выполнял разнообразные боевые задачи. Однако, выполняя очередной приказ 12 июня 2024 года в Херсонской области, он получил смертельное ранение.

Денис Правдивцев был посмертно награжден орденом Мужества.
Фото: соцсети
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